Человек, потерявший The Beatles: скончался первый менеджер ливерпульской четверки

Родившийся в пригороде Ливерпуля, Уильямс в 1957 году открыл кофейню "Джакаранда", которая стала популярным местом среди местных молодых музыкантов, пишет Русская служба Би-би-си.

Пол Маккартни, Джон Леннон и однокурсник Леннона Стюарт Сатклифф, посещавшие клуб, попросили у Уильямса разрешения сыграть в "Джакаранде".

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С 1960 по 1961 год Уильямс уже работал менеджером "Битлз" и смог организовать для группы первые концерты в Британии и Гамбурге. На выступление в Гамбурге он лично отвез музыкантов на арендованном фургоне.

Их пути с группой разошлись в 1961 году, и в следующем январе музыканты подписали пятилетний контракт с Брайаном Эпштейном.

Уильямс в соавторстве написал мемуары под названием: "Аллан Уильямс: Человек, потерявший "Битлз".

В 2010 году Уильямс сказал порталу Liverpool Echo: "Я был просто рад быть там в 60-х, у истоков все этого".

Как сообщал УНИАН, в феврале в США на аукционе продали прядь волос Джона Леннона за $35 тысяч.