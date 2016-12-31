Человек, потерявший The Beatles: скончался первый менеджер ливерпульской четверки
В США в возрасте 86 лет скончался предприниматель и промоутер Алан Уильямс, который считается первооткрывателем и первым менеджером группы The Beatles.
Родившийся в пригороде Ливерпуля, Уильямс в 1957 году открыл кофейню "Джакаранда", которая стала популярным местом среди местных молодых музыкантов, пишет Русская служба Би-би-си.
Пол Маккартни, Джон Леннон и однокурсник Леннона Стюарт Сатклифф, посещавшие клуб, попросили у Уильямса разрешения сыграть в "Джакаранде".
Читайте такжеВ Австралии опубликовано неизвестное ранее видео с участием музыкантов The Beatles
С 1960 по 1961 год Уильямс уже работал менеджером "Битлз" и смог организовать для группы первые концерты в Британии и Гамбурге. На выступление в Гамбурге он лично отвез музыкантов на арендованном фургоне.
Их пути с группой разошлись в 1961 году, и в следующем январе музыканты подписали пятилетний контракт с Брайаном Эпштейном.
Уильямс в соавторстве написал мемуары под названием: "Аллан Уильямс: Человек, потерявший "Битлз".
В 2010 году Уильямс сказал порталу Liverpool Echo: "Я был просто рад быть там в 60-х, у истоков все этого".
Как сообщал УНИАН, в феврале в США на аукционе продали прядь волос Джона Леннона за $35 тысяч.