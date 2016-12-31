В результате двух взрывов в центре Багдада погиб минимум 21 человек, более 40 ранены (фото)
10:39, 31 декабря 2016Мир
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Две бомбы взорвались на оживленном рынке в центре Багдада 31 января, в результате чего погибли по меньшей мере 21 человек и более 40 человек получили ранения.
Об этом сообщает Reuters ссылкой на местную полицию и медиков.
В то же время ответственность за теракт на себя пока никто не взял, однако Исламское государство регулярно наносит удары по гражданским лицам в иракской столице.
По словам полицейских, взрывы произошли возле магазинов в районе Синак утром, когда там было много покупателей.
Сообщается, что один из взрывов совершил террорист-смертником, второе взрывчатое вещество было заложено заранее, сообщил сотрудник Министерства внутренних дел Ирака.
Как сообщал УНИАН, 30 декабря иракские силы начали наступление на позиции террористической организации "Исламское государство" в Мосуле, оттеснив их на несколько восточных кварталов.
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