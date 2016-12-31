В результате двух взрывов в центре Багдада погиб минимум 21 человек, более 40 ранены (фото)

Об этом сообщает Reuters ссылкой на местную полицию и медиков.

В то же время ответственность за теракт на себя пока никто не взял, однако Исламское государство регулярно наносит удары по гражданским лицам в иракской столице.

По словам полицейских, взрывы произошли возле магазинов в районе Синак утром, когда там было много покупателей.

Сообщается, что один из взрывов совершил террорист-смертником, второе взрывчатое вещество было заложено заранее, сообщил сотрудник Министерства внутренних дел Ирака.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря иракские силы начали наступление на позиции террористической организации "Исламское государство" в Мосуле, оттеснив их на несколько восточных кварталов.