Маккейн назвал кибератаки России "ударом по американской демократии"

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Думаю, что финансовые учреждения должны быть привлечены в том, что касается санкций. Мы можем принять более жесткие меры – от ограничений на поездки до определения конкретных лиц, которые имели отношение к этому хакерству или конкретные организации", - сказал сенатор.

По его мнению есть много конкретных мер, которые нужно предпринять.

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"В конце концов, это же было нападение на Соединенные Штаты Америки, нападение на основы нашей демократии. Когда кто-то разрушает свободные выборы, он разрушает демократию. Мы в Конгрессе приложим много усилий для усиления санкций", – сказал Маккейн во время визита в Киев.

Сенатор-демократ Эми Клобучар, которая также находится в Украине, отметила, что последние санкции против России поддерживают представители как Демократической, так и Республиканской партии.

29 декабря США заявили, что высылают из страны 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак во время президентской кампании, за которыми, как убежден Вашингтон, стоит Москва.

Россия отрицает обвинения и обещает ответные меры на санкции США.