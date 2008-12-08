Железнодорожники завтра заблокируют центральный вокзал в Варшаве

В Польше около тысячи работников железнодорожного транспорта планируют заблокировать во вторник, 9 декабря, центральный железнодорожный вокзал в Варшаве в знак протеста против лишения их права досрочно выходить на пенсию.

Как сообщает TVN24, движение поездов на центральном железнодорожном вокзале польской столицы будет заблокировано с 11.30 до 13.00 по местному времени.

«Мы не воюем против пассажиров, только против закона (которым ограничено количество лиц, которые имеют право досрочного выхода на пенсию)», - заявил Генрик ГРИМЕЛ, представитель профсоюза «Солидарность», который является организатором забастовки.

Он не уточнил, как протестующие планируют блокировать движение поездов.

По данным СМИ, железнодорожники могут выйти на пути.

Польская железная дорога (PKP) называет забастовку нелегальной и оценивает убытки от ее проведения в несколько тысяч злотых.

PKP рекомендует на время забастовки воспользоваться услугами Восточного и Западного железнодорожных вокзалов столицы.

Протестующие после блокирования центрального железнодорожного вокзала планируют пойти к Канцелярии Президента Леха КАЧИНСКОГО с просьбой применить вето на принятый Сеймом в ноябре правительственный закон.

«Только президентское вето для нас является выходом», - сказал Г.ГРИМЕЛ.

Он выразил мнение, что правительство не включило работников железнодорожного транспорта в перечень лиц, имеющих право раньше выходить на пенсию, из-за того, что они не достаточно активно отстаивали свои права.

Железнодорожники не исключают возможности проведения общенациональной забастовки, если Президент не ветирует принятый закон.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Сейм Польши одобрил законопроект правительства, который изменил критерии, согласно которым поляки могут досрочно выходить на пенсию. Согласно новым критериям, раньше на пенсию могут выйти 250 тыс., а не 1 млн. поляков.

Накануне голосования несколько тысяч людей протестовали в Варшаве против этого закона.

Президент Польши Л.КАЧИНСЬКИЙ заявлял о намерении применить вето на правительственный закон в случае его принятия Сеймом.

Справка УНИАН. По данным Учреждения социального страхования Польши (ZUS), которое занимается выплатой пенсий и так называемых «рент», в стране в конце сентября 2008 года было 4,8 млн. пенсионеров и 2,6 млн. получающих ренту.

Ежемесячно на выплату пенсий и рент государство тратит свыше 3,84 млрд. долл. При этом средняя пенсия (до налогообложения) составляет свыше 550 долл., "рента по инвалидности" около 500 долл., а "семейная рента" - 460 долл.

В Польше на пенсию на общих основах мужчины выходят в 65, а женщины - в 60 лет.