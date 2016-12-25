Прокуратура заявила о невозможности закрыть благотворительный фонд Трампа - СМИ

Благотворительный фонд избранного президента США Дональда Трампа ​Trump Foundation не может быть закрыт, так как в отношении него проводится расследование, сообщает РБК со ссылкой на заявление пресс-секретаря главного прокурора Нью-Йорка Джона Шнайдермана Эми Спиталник в Twitter.

"Фонд Трампа до сих пор находится под следствием и не может быть легально ликвидирован, пока это расследование не завершено", - заявила Спиталник. Она отказалась называть приблизительный срок завершения расследования.

В воскресенье, 25 декабря, Трамп заявил о намерении ликвидировать свой благотворительный фонд, чтобы избежать конфликта интересов. При этом Трамп не обозначил конкретных сроков закрытия фонда, однако поручил своему адвокату предпринять все меры для реализации этого решения.

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Нью-Йоркская прокуратура начала расследование против фонда Трампа в сентябре. Через месяц главный прокурор штата потребовал от фонда прекратить принимать пожертвования, заявив, что фонд нарушил закон, согласно которому некоммерческие организации должны быть зарегистрированы в администрации штата, отмечает Reuters.

Также в газете The Washington Post выходила серия репортажей, в которых сообщалось о нарушениях фонда, в том числе об использовании средств фонда для урегулирования правовых споров с бизнесом Трампа.