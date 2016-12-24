Под Алеппо впервые с начала эвакуации возобновились авиаудары по позициям повстанцев – правозащитники

08:41, 24 декабря 2016
Мир
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Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что в пятницу, впервые с момента начала эвакуации повстанцев и мирных жителей из Алеппо, возобновились воздушные удары в удерживаемых повстанцами районах сельской местности недалеко от города.

В окрестностях Алеппо возобновились авиаудары по позициям повстанцев / Скриншот

Об этом пишет Reuters.

Удары пришлись на запад, на северо-запад и на юг от Алеппо, которое сирийское правительство отбило у повстанцев.

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Сирийский центр пока что не имеет никакой информации о жертвах.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря правительство Сирии заявило о полном восстановлении контроля над Алеппо, откуда повстанцы, которые удерживали город в течение более четырех лет, вынуждены были выйти в смежные с городом районы, которые до сих пор находятся под контролем оппозиции.

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Теги: #война#Алеппо#повстанцы