Под Алеппо впервые с начала эвакуации возобновились авиаудары по позициям повстанцев – правозащитники

Об этом пишет Reuters.

Удары пришлись на запад, на северо-запад и на юг от Алеппо, которое сирийское правительство отбило у повстанцев.

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Сирийский центр пока что не имеет никакой информации о жертвах.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря правительство Сирии заявило о полном восстановлении контроля над Алеппо, откуда повстанцы, которые удерживали город в течение более четырех лет, вынуждены были выйти в смежные с городом районы, которые до сих пор находятся под контролем оппозиции.