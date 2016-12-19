Австрийские ультраправые подружились с партией Путина

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Reuters.

Церемония подписания прошла в Москве с участием лидера партии Хайнца-Кристиана Страхе, Норберта Гофера, что недавно проиграл президентские выборы и представителей "Единой России", в том числе заместителя председателя госдумы РФ Петра Толстого.

Соглашение предусматривает укрепление сотрудничества во многих сферах – "от молодежного обмена до международных отношений".

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Страхе, воспользовавшись случаем, при этом еще раз призвал к отмене санкций против России, заявив об их вреде и неэффективности.

Ранее сообщалось, чтонезависимый кандидат Александр ван дер Беллен победил на выборах президента Австрии с разницей в 300 тысяч голосов.

Кандидат от ультраправой "Партии свободы" Норберт Гофер получил 46,2% голосов избирателей.