В Польше снизили пенсионный возраст

Об этом сообщает Польское радио.

«Этот вопрос для нас был и остается чрезвычайно важным», - сказал президент после подписания документа. «Наша обязанность снизить пенсионный возраст выполнена. Для меня это момент большого удовлетворения и радости», - добавил Анджей Дуда.

Глава польского государства напомнил, что снижение пенсионного возраста было важным обещанием президентской и парламентской избирательных кампаний в 2015 году.

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«Как я, так и тогда Право и справедливость, госпожа премьер (Беата) Шидло, госпожа министр (семьи) Эльжбета Рафальская, обязались перед людьми, перед нашими соотечественниками, что снижение пенсионного возраста будет восстановлено», - сказал Дуда.

Закон вступит в силу с 1 октября 2017 года.

Ранее в Польше пенсионный возраст был увеличен до 67 лет у женщин и мужчин. Планировалось, что для мужчин эта планка будет введена к 2020 году, а для женщин - к 2040 году.