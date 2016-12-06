Конституционный суд рассматривает законность увеличения пенсионного возраста в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, КСУ в форме письменного слушания должен определить соответствие Основному закону Украины отдельных положений таких законов: “О пенсионном обеспечении”, “О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы”, “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц”, “О государственной службе”, “О судебной экспертизе”, “О Национальном банке Украины”, “О службе в органах местного самоуправления”, “О статусе народного депутата Украины”, “О дипломатической службе”, “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, “О Кабинете министров Украины”, “О прокуратуре”, а также Положение о помощнике консультанте народного депутата Украины.

Парламентарии, которые обратились в КСУ, просят суд отменить отдельные положения вышеупомянутых законов как нарушающих право граждан Украины на пенсионное обеспечение.

В частности, они считают, что Верховная Рада, внеся изменения в пункт “а” статьи 54 и статьи 55 Закона “О пенсионном обеспечении”, нарушила право граждан из-за того, что повысила на 5 лет пенсионный возраст для женщин, на такой же срок увеличила стаж работы для женщин и мужчин, а также установила (увеличила - УНИАН) возраст выхода на пенсию для отдельных категорий работников.

Депутаты также убеждены, что ограничение размера пенсий на текущий год для отдельных категорий лиц до 85% от назначенного, которые, будучи пенсионерами, продолжают работать, также нарушает их права, поскольку в свое время они платили налоги и страховые взносы в Пенсионный фонд.

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Кроме того, судья-докладчик по делу Михаил Запорожец зачитал на заседании выводы юридических вузов и научных учреждений по данному вопросу.

Экспертные мнения разделились на две части: одни считают незаконным любое ограничение пенсионных прав, ссылаясь на норму Конституции, которая не позволяет сужать объем существующих прав и свобод граждан. Другие же считают, что такое ограничение допустимо, аргументируя это тем, что социальные выплаты, в том числе и пенсии, обусловлены экономической состоятельностью государства. Также они приводят примеры решений Европейского суда по правам человека относительно граждан стран Европы, которые при сходных обстоятельствах подали в ЕСПЧ, но их иски не были удовлетворены.

По завершению открытой части письменных слушаний председатель КСУ Юрий Баулин заявил, что дата и время обнародования решения по этому вопросу будут сообщены отдельно.

Как сообщал УНИАН, проведение пенсионной реформы является одним из условий сотрудничества Украины с ключевыми кредиторами – Международным валютным фондом и другими организациями. Жестких параметров реформ перед Украиной не ставят, но рассчитывают, что до конца года страна определится с моделью пенсионной системы, которая позволила бы упразднить существующий дефицит Пенсионного фонда и обеспечить стабильные пенсионные выплаты гражданам Украины.