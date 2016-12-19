После "майдана" в Южной Корее подруга президента предстала перед судом

Скандальный процесс против 60-летней Чхве Сун Силь начался 19 декабря, передает Русская служба Би-би-си.

Адвокаты помощницы президента назвали выдвинутые против нее обвинения "фикцией". Чхве Сун Силь считает себя невиновной как по изначально предъявленным ей обвинениям в том, что она незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в связанные с ней неправительственные фонды, так и по более позднему обвинению в сговоре с президентом.

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Как сообщает агентство Ренхап, Чхве Сун Силь также отказалась от суда присяжных. Выбор между судом присяжных и судом коллегией судей в корейской судебной системе предоставляется в отдельных случаях.

Скандал начался, когда в руки журналистов попал ряд секретных документов, включая черновики 44 речей президента, с правками, внесенными ее помощницей. Это породило слухи о том, что Чхве Сун Силь, подруга юности и помощница Пак Кын Хе, пользуется своим влиянием на президента, чтобы извлекать выгоду и влиять на государственную политику.

Позже Чхве Сун Силь предъявили обвинения в коррупции. По версии прокуратуры, она заставляла крупный бизнес вносить пожертвования в свои фонды. Следствие полагает, что президент знала о происходящем, адвокаты Пак Кын Хе это отрицают.

Рейтинг президента начал быстро падать. Пак Кын Хе дважды извинялась, а в конце ноября выразила готовность уйти в отставку. Она провела серьезные кадровые перестановки, сменив премьера, министра финансов, главу своей администрации и политического секретаря. В начале декабря после продолжительных протестов на фоне скандала парламент начал процедуру импичмента Пак Кын Хе.

В соответствии с конституцией, прокуратура не может предъявить уголовные обвинения действующему президенту, поскольку он обладает неприкосновенностью. У верховного суда страны осталось 170 дней на то, чтобы вынести решение об импичменте Пак Кын Хе.