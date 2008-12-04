Медведев заявляет, что попытки изолировать Россию обречены на провал

Возникновение новой "холодной войны" в условиях современного миропорядка невозможно, а политика изоляционизма обречена на провал, считает президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Как передает РИА Новости, об этом он заявил в интервью индийским СМИ накануне своего официального визита в Индию 4-6 декабря.

Д.МЕДВЕДЕВ напомнил, что некоторые зарубежные политики делали жесткие заявления о необходимости введения ограничительных мер в отношении России. Однако, по его мнению, "все эти рассуждения, во-первых, ничем не закончились и не могли ничем закончиться, потому что в нынешнем мире попытки изолировать кого-либо, тем более такую страну как Россия, обречены на безусловный провал".

"А раз это так, то и говорить о возникновении какой-то новой "холодной войны" или о возникновении какого-либо очередного занавеса бессмысленно и непродуктивно", - подчеркнул президент России.

По его мнению, идеологических оснований для возвращения к "холодной войне" в современном мире нет. "В прежние годы это имело хотя бы идеологическое оправдание: два мира, две системы, соревнование между ними. Сейчас у нас одни ценности. Надо только добиться того, чтобы мы эти ценности понимали одинаково. Это самое сложное", - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.

Напомним, в западной прессе, комментируя турне президента РФ Д.МЕДВЕДЕВА по странам Латинской Америки, отметили, что российское руководство хочет вернуться к ситуации времен "холодной войны", пытаясь создать противовес Вашингтону в регионе.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что США не стремятся к новой "холодной войне" с Россией и хотели бы видеть РФ интегрированной в мировое сообщество.

[ назад ]