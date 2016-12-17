Госдеп обещает $25 миллионов за информацию о лидере ИГ
03:51, 17 декабря 2016Мир
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Госдепартамент США увеличил до 25 миллионов долларов вознаграждение за информацию, которая поможет найти лидера террористической организации «Исламское государство» Абу-Бакра аль-Багдади.
Абу-Бакра аль-Багдади / REUTERS
Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.
В ведомстве напомнили, что ранее эта сумма составляла $10 млн. По данным Госдепартамента, аль-Багдади может скрываться на территории, которую контролирует ИГ в Сирии и Ираке.
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"Под руководством аль-Багдади, ИГИЛ взяла на себя ответственность за гибель тысяч мирных жителей на Ближнем Востоке, включая жестокие убийства многочисленных заложников из Японии, Великобритании и США", — говорится в сообщении.
Также в Госдепе отметили, что группа аль-Багдади связана с проведением "атак химическим оружием в Ираке и Сирии".
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