Госдеп обещает $25 миллионов за информацию о лидере ИГ

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

В ведомстве напомнили, что ранее эта сумма составляла $10 млн. По данным Госдепартамента, аль-Багдади может скрываться на территории, которую контролирует ИГ в Сирии и Ираке.

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"Под руководством аль-Багдади, ИГИЛ взяла на себя ответственность за гибель тысяч мирных жителей на Ближнем Востоке, включая жестокие убийства многочисленных заложников из Японии, Великобритании и США", — говорится в сообщении.

Также в Госдепе отметили, что группа аль-Багдади связана с проведением "атак химическим оружием в Ираке и Сирии".