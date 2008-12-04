Медведев убеждает, что он не Путин, он другой
Президент РФ намерен развивать успехи
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает своими основными задачами на посту главы государства развитие успехов, которых страна достигла за время президентства Владимира ПУТИНА.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал в интервью индийскому телеканалу «Дурдаршан» накануне своего официального визита в Индию.
"Действительно, восемь лет, когда страной руководил В.ПУТИН, за эти восемь лет были достигнуты очень неплохие успехи и внутри страны, и с точки зрения поддержания ее авторитета. Моя задача заключается в том, чтобы развить эти успехи, выйти на новое качество, качество жизни внутри страны, улучшение стандартов жизни, в нынешней ситуации - преодоление последствий финансового кризиса и укрепить авторитет нашей страны за ее рубежами", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.
В то же время он отметил, что деятельность каждого руководителя страны всегда отлична от деятельности его предшественника, несмотря на то, что у него с В.ПУТИНЫМ очень хорошие товарищеские отношения.
«Но совершенно понятно, что его деятельность – это его деятельность, моя работа – это моя работа», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.
По его словам, задачи и приоритеты, стоящие перед руководством страны в отношении ее развития, остаются неизменными, и необходимо добиваться их достижения. "Меняются методы, меняются тактические приемы, иногда меняется стиль, но задачи остаются прежними. И вот если удастся добиться этих целей, это и будет успехом", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.