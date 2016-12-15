The New York Times: Отрицание Дональда Трампа в отношении России

Об этом говорится в редакционной статье "Отрицание Дональда Трампа в отношении России", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Эта новость появилась прошлым летом. В прошлом месяце, после долгих месяцев анализа ЦРУ сделало еще один вывод о том, что российские хакерские атаки были призваны помочь Дональду Трампу.

"Ни у кого не должно быть сомнений", - сказал недавно адмирал Майкл Роджерс, глава Агентства национальной безопасности и командующий кибер-командой ​​ Соединенных Штатов. "Это не было сделано случайно, это не было сделано по стечению обстоятельств, это не была цель, избранная произвольно", - сказал он. "Это была осознанная попытка национального государства достичь определенного эффекта".

Обнаружить мотив в доказательствах всегда сложно. Но конфиденциальные отчеты, которые ЦРУ предоставили Конгрессу и Белому дому, смогли убедить членов обеих политических партий.

Но не избранного президента Трампа.

Трамп мгновенно отверг результаты ЦРУ, назвав их "смехотворными", даже не ознакомившись с отчетом. Такие высказывания повторяли мнение Москвы. "Эти рассказы о "хакерских атаках" напоминают банальную потасовку между американскими сотрудниками службы безопасности за сферы влияния", - написала в Facebook Мария Захарова, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России. "Они сражаются между собой", - сказал Трамп о сотрудниках американской службы безопасности.

10 ноября, через два дня после выборов, Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России, сказал, что между Москвой и кампанией Трампа "были контакты". "Не могу сказать, что все, но некоторые из них были на связи с российскими представителями", - сказал Рябков.

Пол Манафорт, один из руководителей кампании Трампа, подал в отставку после сообщений о его политических связях с Россией. Генерал-лейтенант Майкл Флинн, советник по национальной безопасности Трампа, сидел рядом с Путиным на гала-концерте российского государственного телеканала, куда был приглашен в качестве комментатора.

Собственные деловые связи Трампа с Москвой восходят к концу 1980-х годов. Его сын Дональд Трамп младший в 2008 году на собрании сказал, что "русские владеют непропорционально большой частью наших активов", добавив, "мы видим, какие суммы поступают из России".

Трамп не опубликовал налоговые декларации или другие записи, которые могли бы ослабить опасения из-за того, что у него есть финансовые сделки в России, которые он хочет защитить. И он отказывается раскрывать информацию о своих активах, поэтому какие бы там связи не были, они, скорее всего, сохранятся.

Вмешательство Кремля в выборы в 2016 году требует дальнейшего расследования, особое внимание следует обратить на превентивные или ответные меры. Президент Обама поручил разведывательному управлению предоставить более полный отчет о своих выводах, прежде чем он покинет свой пост 20 января; двухпартийная группа законодателей также настаивает на расследовании в Конгрессе. Результаты этого расследования должны быть обнародованы, а разведка должна сообщить американцам максимально возможное количество информации о кибератаке и ее целях.

Реакция Трампа на выводы ЦРУ способствует его изоляции, и подчеркивает его опасное незнание о роли разведки в поддержании национальной безопасности. Не может быть "идиота более полезного" (если использовать термин Ленина), чем американский президент, который не знает, что он танцует под дудку коварного иностранного государства. Или, может быть, как говорит сам Трамп, он "умный человек" и избегает президентских брифингов с разведкой, потому что они повторяют то, что он уже знает. Если да, то, что еще ему известно о России, чего не знают спецслужбы?