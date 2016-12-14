Латвия возведет защитные сооружения на границе с РФ

Латвия построит защитные сооружения в волости, которая граничит с российской федерацией. Об этом пишет Delfi.

Издание отмечает, что Кабмин страны передал в собственность Минобороны участок земли в Алуксненском крае в Педедзской волости, где планируется построить укрепления для защиты восточных границ Латвии.

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Площадь участка составляет 1,68 га. Впрочем, что именно государство собирается построить там, в министерстве не комментируют.

Напомним, Норвегия приняла решение о строительстве стены на границе с РФ. Норвежское правительство, по данным пресс-службы министерства, приняло решение о введении новых мер безопасности на пропускном пункте Стурскуг на российско-норвежской границе. Речь идет о заборе высотой около 3,5 метров и протяженностью 200 метров. В ведомстве пояснили, что это решение принято, чтобы показать, насколько Норвегия серьезно относится к соблюдению договоренностей в рамках Шенгенского соглашения.

Стену на границе с Россией собирается строить и Эстония. Деньги из бюджета страны на эти цели выделено уже в этом году. Также строительство стены на границе с Россией начала Латвия. Власти страны объяснили, что пытаются справиться с проблемой нелегальной миграции.