Норвегия и Эстония построят стены на границе с Россией.

Как сообщили Русской службе Би-Би-Си в Министерстве юстиции и общественной безопасности страны, Норвегия приняла решение о строительстве стены на границе с РФ.

Норвежское правительство, по данным пресс-службы министерства, приняло о решение о введении новых мер безопасности на пропускном пункте Стурскуг на российско-норвежской границе. Речь идет о заборе высотой около 3,5 метров и протяженностью 200 метров.

В ведомстве пояснили, что это решение принято, чтобы показать, насколько Норвегия серьезно относится к соблюдению договоренностей в рамках Шенгенского соглашения.

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По словам собеседника Би-би-си, российские власти были проинформированы о планах Норвегии.

Норвежское издание NRK ранее сообщило, что о возведении стены попросила глава полиции района Финнмарк, граничащего с Россией, Элен Катрин Хаетта. Она опасается, что приток беженцев в страну может выйти из-под контроля. По данным издания, норвежские власти боятся повторения кризиса с беженцами, который произошел прошлой осенью, когда в страну начали приезжать беженцы через границу с Россией.

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Стену на границе с Россией собирается возводить и Эстония. Деньги из бюджета страны на эти цели выделены уже в этом году.

Также строительство стены на границе с Россией начала Латвия. Власти страны объяснили, что пытаются справиться с проблемой нелегальной миграции.