Над Красноярском кружит Ту-154 с отказавшим двигателем
13:40, 19 сентября 2006Мир
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На борту самолета находятся 129 пассажиров
Аэропорт Красноярска готовится к аварийной посадке принадлежащего компании "КрасЭйр" пассажирского самолета Ту-154.
Как сообщает “Газета.Ру” со ссылкой на пресс-службу Сибирского регионального центра МЧС России, на борту самолета находятся 129 пассажиров и члены экипажа.
Самолет направлялся в Санкт-Петербург, но, преодолев примерно 500 километров пути, экипаж обнаружил отказ одного из двигателей.
В настоящее время Ту-154 летает в районе аэропорта, чтобы выработать топливо.
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