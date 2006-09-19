Над Красноярском кружит Ту-154 с отказавшим двигателем

Аэропорт Красноярска готовится к аварийной посадке принадлежащего компании "КрасЭйр" пассажирского самолета Ту-154.

Как сообщает “Газета.Ру” со ссылкой на пресс-службу Сибирского регионального центра МЧС России, на борту самолета находятся 129 пассажиров и члены экипажа.

Самолет направлялся в Санкт-Петербург, но, преодолев примерно 500 километров пути, экипаж обнаружил отказ одного из двигателей.

В настоящее время Ту-154 летает в районе аэропорта, чтобы выработать топливо.