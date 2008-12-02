Мировой экономический рост в 2009 году замедлится до 1% с 2,5% в текущем году, поскольку финансовый кризис наступает и мировая экономика может сократиться, если окажется, что пакетов стимулов недостаточно и они применены слишком поздно, сообщает Reuters со ссылкой на доклад ООН.

Доклад о мировой экономической ситуации и перспективах на 2009 год, предварительная копия которого была опубликована на конференции по развитию в Дохе (Катар) в понедельник, содержит призыв скоординировать международные пакеты стимулов, чтобы ограничить влияние спада западных экономик на беднейшие страны.

Прогнозы роста в следующем году значительно ниже уровня мирового роста в 3,5-4% в 2004-2007 годах, и в докладе сказано, что экономическая обстановка для развивающихся стран в последнее время резко ухудшилась: "Развитые экономики во второй половине 2008 года вступили в рецессию, и экономический спад распространился на развивающиеся страны и переходные экономики. Широкомасштабные финансовые стимулы, согласованные развитыми странами, не помогут избежать худшего проявления кризиса... они не предотвратят значительный спад мировой экономики в 2009 году".

Авторы доклада призывают к более строгому регулированию институтов финансового рынка, обеспечению адекватной международной ликвидности, реформированию международной резервной системы и улучшению управления мировой экономикой, чтобы избежать повторения кризиса.

В докладе говорится, что отток капитала из развивающихся стран в развитые по-прежнему будет выше, чем приток, и государственные инвестиционные фонды развивающихся рынков вырастут к концу 2008 года до 4 триллионов долларов.