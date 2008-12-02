Грузия и ЕС начнут переговоры об упрощении визового режима

Грузия и Европейский Союз начнут переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии в январе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила журналистам Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР после встречи с премьер-министром Грузии Григолом МГАЛОБЛИШВИЛИ.

«Первая встреча состоится уже в начале января», - сказала комиссар.

Она не стала прогнозировать, когда такие переговоры могут завершиться, подчеркнув, что самое главное было получить мандат.

«Это не всегда легко, но теперь мы имеем настоящий документ», - сказала комиссар. «И это прекрасный сигнал для того, чтобы двигаться вперед», - добавила она.

В свою очередь грузинский премьер выразил надежду, что переговоры будут продолжаться не долго, хотя также отказался давать прогнозы о сроках их возможного завершения.

Как сообщал УНИАН, Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС одобрил мандат на переговоры с Грузией на своем заседании 26-27 ноября.