Грузия и ЕС начнут переговоры об упрощении визового режима
Самое главное "получить мандат"
Грузия и Европейский Союз начнут переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии в январе.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила журналистам Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР после встречи с премьер-министром Грузии Григолом МГАЛОБЛИШВИЛИ.
«Первая встреча состоится уже в начале января», - сказала комиссар.
Она не стала прогнозировать, когда такие переговоры могут завершиться, подчеркнув, что самое главное было получить мандат.
«Это не всегда легко, но теперь мы имеем настоящий документ», - сказала комиссар. «И это прекрасный сигнал для того, чтобы двигаться вперед», - добавила она.
В свою очередь грузинский премьер выразил надежду, что переговоры будут продолжаться не долго, хотя также отказался давать прогнозы о сроках их возможного завершения.
Как сообщал УНИАН, Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС одобрил мандат на переговоры с Грузией на своем заседании 26-27 ноября.