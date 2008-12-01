ПДЧ - это для Грузии не главное

Премьер-министр Грузии Григол МГАЛОБЛИШВИЛИ заявляет, что План действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО не является главной целью его страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал сегодня вечером журналистам после встречи с комиссаром ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

«Очень ошибочно считать ПДЧ главной целью Грузии. Главной целью Грузии является не получение ПДЧ, а ускорение интеграции и интеграция в НАТО», - сказал премьер.

Он отметил, что на Бухарестском саммите НАТО было одобрено политическое решение относительно того, что Грузия должна стать членом Североатлантического альянса.

«Каким может быть механизм для облегчения этой интеграции – этот вопрос еще обсуждается», - отметил Г.МГАЛОБЛИШВИЛИ.

Как сообщал УНИАН, в начале этого года Грузия сразу после Украины подала заявку на получение ПДЧ в НАТО. На Бухарестском саммите НАТО в начале апреля этого года решения о предоставлении ПДЧ для Украины и Грузии принято не было из-за позиции ряда стран, в частности, Германии и Франции. В то же время саммит одобрил решение относительно того, что эти страны должны стать членами НАТО. Решение о предоставлении ПДЧ было перенесено на декабрь этого года на заседание Североатлантического Совета на уровне министров иностранных дел. В рамках этого заседания 3 декабря в Брюсселе состоится, в частности, и заседание Комитета Грузия-НАТО.