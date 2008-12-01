Украинский министр поздравил Хиллари Клинтон

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО поздравил сегодня Хиллари КЛИНТОН в связи с решением избранного Президента США Барака ОБАМЫ назначить ее на должность государственного секретаря США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, В.ОГРЫЗКО подчеркнул, что принятое решение является свидетельством признания высокого международного авторитета Х.КЛИНТОН.

Он также отметил, что в Украине хорошо знают позицию Х.КЛИНТОН в поддержку демократического выбора народа Украины и его права самостоятельно определять свое будущее.

Министр выразил твердое убеждение, что стратегическое партнерство и в дальнейшем будет оставаться краеугольным камнем в отношениях Украины и США.

Избранный Президент США Барак ОБАМА сегодня назначил сенатора Хиллари КЛИНТОН госсекретарем, обратился к нынешнему министру обороны США Роберту ГЕЙТСУ с просьбой остаться на посту главы военного ведомства, а также произвёл ряд других важных назначений: консультировать Обаму по вопросам национальной безопасности будет бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Джонс,

министром юстиции станет Эрик Холдер - первый в истории афроамериканец на этом посту, представителем США в ООН названа Сьюзан Райс, которая при Билле Клинтоне занимала пост помощника госсекретаря.

Ранее Обама уже рассказал о ряде назначений. Министром финансов после инаугурации Обамы станет Тимоти Гайтнер, а бывший министр финансов США Ларри Саммерс станет главным советником по экономическим вопросам.