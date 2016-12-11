В результате взрыва в Сомали погибли минимум 29 человек - СМИ

В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля возле полицейского участка у морского порта сомалийской столицы Могадишо погибли по меньшей мере 29 человек, сообщает РБК со ссылкой на местную полицию.

Ранее глава местной службы скорой помощи Абдикадир Абдирахман Адем рассказал The Telegraph, что в результате инцидента погибли 16 человек.

"Мы оказали помощь 48 пострадавшим и вынесли 16 погибших тел в результате взрыва", - приводило издание слова собеседника.

Как сообщали три источника в правоохранительных органах, взрывчатка была приведена в действие террористом-смертником, писало местное издания Marge Maarne Wale. Эту информацию Reuters подтвердил один из сотрудников порта.

Читайте такжеТеракт в Стамбуле: 29 погибших, более 160 раненых (фото, видео)

Marge Maarne Wale также писало, что нападавший хотел взорвать находившееся в порту здание налоговой инспекции. The Telegraph отмечает, что позже эта информация не подтвердилась.

"Согласно данным местных военных, ответственность за атаку на себя взяла террористическая группировка "Аш-Шабаб", - сообщает Reuters.​

В июне террористическая группировка "Аль-Шабаб" напала в Могадишо на гостиницу. Тогда в результате атаки погибли 15 человек, еще 25 получили ранения.