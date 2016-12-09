В ВАДА анонсировали новый отчет о допинге в российском спорте

Содержание доклада, автором которого является канадский адвокат Ричард Макларен, хранится в тайне. Но президент Международного олимпийского комитета Томас Бах 8 декабря поделился своими ожиданиями, что доклад станет «немедленным вызовом» для мирового спорта.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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В июле 2016 года был обнародован первый отчет Макларена. В нем говорилось, что российское государство на протяжении нескольких лет поддерживала программу, которая предусматривала употребление допинга российскими спортсменами и сокрытие их положительных проб на допинг. Следствием этого доклада стало отстранение свыше 110 российских спортсменов от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Россия неоднократно отвергала выдвинутые в докладе Макларена обвинения. Новый министр спорта России, бывший олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков заявил 8 декабря, что его страна «объявила войну» допингу в попытке восстановить свою репутацию и положение в мировом спорте.