Путин поговорит с россиянами

«Прямая линия» премьер-министра России Владимира Путина, которая пройдет 4 декабря, будет транслироваться из Гостиного двора в Москве. Об этом в понедельник сообщила газета «Коммерсантъ». По информации издания, на связи с Москвой будут десятки городов страны, ожидается прямое включение и с Южной Осетией.

Как сообщает Газета.ру, специальная программа «Разговор с Владимиром Путиным» состоится в 12.00 мск (11.00 по киевскому времени) в прямом эфире телеканалов «Россия», «Вести», радиостанций «Маяк» и «Радио России».