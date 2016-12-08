ИГИЛ хочет вернуться в Пальмиру: боевики начали наступление, захватив наблюдательные пункты
20:30, 08 декабря 2016Мир
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ИГИЛ в ходе наступления приблизилась к сирийской Пальмире, сообщает глава Сирийского центра по мониторингу за соблюдением прав человека Рами Абдуррахмана.
Пальмира / REUTERS
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Associated Press
По его словам, боевики ИГИЛ в ходе атаки на двух направлениях на силы сирийской армии приблизились к Пальмире на расстояние в пределах 8 км.
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Координационный комитет Пальмиры в свою очередь заявил, что силы боевиков атаковали с севера и юга, захватив наблюдательные пункты сирийской армии и небольшие деревни.
По данным AP, близкое к боевикам агентство опубликовало видео с четырьмя захваченными солдатами сирийской армии.
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