Беларусь рассчитывает увеличить золотовалютные резервы

Беларусь рассчитывает за счет кредита Международного валютного фонда в размере 2 млрд. дол. увеличить золотовалютные резервы государства в условиях мирового кризиса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального банка Беларуси.

«Беларусь обратилась за получением этого кредита в целях увеличения государственных золотовалютных резервов и создания «подушки безопасности», необходимой для стабильной работы экономики в условиях мирового финансового кризиса», - сообщили в пресс-службе.

В Национальном банке считают успешным первый раунд переговоров с МВФ о выделении стабилизационного кредита. «Продолжение обсуждения вопросов, имеющих технический характер, ожидается уже в декабре текущего года во время следующего визита миссии МВФ в Беларусь. Согласно действующей в МВФ процедуре, после согласования всех технических вопросов соответствующий пакет документов будет представлен Исполнительному совету Фонда для окончательного утверждения», - уточнили в Нацбанке Беларуси.

Как сообщал УНИАН, в октябре Беларусь обратилась к МВФ с запросом о выделении стабилизационного кредита в размере 2 млрд. дол. для поддержки национальной экономики в условиях мирового финансового кризиса.

В условиях мирового финансового кризиса Беларусь только в течение октября использовала 10 % своих золотовалютных резервов на поддержку национальной экономики. На данный момент валютный резерв государства сократился до 4,9 млрд. долл. Эксперты прогнозируют увеличение потерь в связи с ухудшением условий для экспорта белорусской продукции из-за мирового кризиса.

30 октября Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил о необходимости либерализации национальной экономики. Глава белорусского государства отметил, что пока мировой кризис не отразился на экономике Беларуси. «Пусть это для нас менее актуально, чем для других стран, и этот кризис менее всего коснулся Беларуси, но наша страна не живет изолированно. На всякий случай надо готовиться к различным вариантам развития событий. Поэтому вот с этих позиций и необходимо рассмотреть вопросы функционирования белорусской экономики», - сказал он.

В то же время, 29 октября правление Национального банка Беларуси приняло решение о предоставлении при необходимости банкам беззалоговых кредитов в национальной валюте на срок до трёх месяцев под 20% для поддержания ликвидности белорусских банков.