В Госдепе рассказали о переговорах Керри и Лаврова в Гамбурге

Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби, передает РБК.

«Секретарь Керри встретился сегодня в Гамбурге в Германии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — говорится в комментарии Кирби, опубликованном на сайте Госдепа.

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Они «обсудили текущие многосторонние усилия по достижению прекращения боевых действий в Алеппо, а также доставку гуманитарной помощи десяткам тысяч сирийских гражданских лиц, испытывающих крайнюю нужду», — отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, глава МИД России заявил, что с повстанцами в Алеппо российская сторона будет вести себя "как с террористами"