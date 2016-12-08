В Госдепе рассказали о переговорах Керри и Лаврова в Гамбурге
На встрече Госсекретаря США Джона Керри и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Гамбурге, которая состоялась накануне, 7 декабря, обсуждалась ситуация в Алеппо.
Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби, передает РБК.
«Секретарь Керри встретился сегодня в Гамбурге в Германии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — говорится в комментарии Кирби, опубликованном на сайте Госдепа.
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Они «обсудили текущие многосторонние усилия по достижению прекращения боевых действий в Алеппо, а также доставку гуманитарной помощи десяткам тысяч сирийских гражданских лиц, испытывающих крайнюю нужду», — отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН ранее, глава МИД России заявил, что с повстанцами в Алеппо российская сторона будет вести себя "как с террористами"