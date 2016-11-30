"Мы сошлись во мнении": Путин раскрыл детали своего телефонного разговора с Трампом

Об этом российский президент рассказал на форуме «Примаковские чтения», сообщает Дождь.

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«Мы сошлись во мнении, что нынешнее неудовлетворительное состояние российско-американских отношений, безусловно, нужно выправлять. Как я уже говорил, наша страна готова пройти свою часть пути», - заявил Путин.

Путин считает, что отношения между странами испортились не по вине России и «хотелось бы верить, что появится шанс наладить отношения, которые важны не только для народов обеих стран, но и для обеспечения международной стабильности и безопасности».

Напомним, телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 14 ноября.