ЦИК Приднестровья обнародовала предварительные данные референдума

Жители Приднестровья высказались на референдуме за независимость республики и последующее ее присоединение к России, передает РИА Новости.

Как сообщили в ЦИК непризнанной республики, по предварительным данным, за такой курс проголосовали 97,1% избирателей. Против - 2,3%.

По второму вопросу о возможном отказе от независимости Приднестровья с последующим вхождением в состав Молдавии?" "против" высказались 94,6%, "за" - 3,4%.

В голосовании приняло 78,6% избирателей от общего числа внесенных списки для голосования.

Международные наблюдатели, участвовавшие в мониторинге проведенного в Приднестровье референдума, подписали накануне совместное заключение. В документе говорится, что "в ходе референдума нарушений принципов всеобщего, равного, прямого избирательного прав при тайном голосовании не выявлено".

"Принцип проведения выборов избирательными органами в полной мере реализован, фактов влияния на их деятельность со стороны органов государственной власти ПМР (Приднестровской Молдавской республики) и органов местного самоуправления не зафиксировано", - отмечается в заявлении.

В мониторинге голосования принимали участие более 130 международных наблюдателей из стран СНГ и Западной Европы (в их числе - лидер ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, Украина не признает результатов референдумао самоопределении Приднестровья.