Украина не признает результатов референдума в Приднестровье

Украина не признает результатов референдума о самоопределении Приднестровья, который планируется провести 17 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА.

«Украина заявила, что она не будет признавать результатов этого референдума, присоединившись к такому же решению ЕС, обнародованного раньше», - сказал спикер.

В связи с этим он отметил, что Украина не будет посылать официальных наблюдателей на референдум.

В то же время, А.ДЕЩИЦА отметил, что план Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по урегулированию ситуации в Приднестровье, реализовывается. Однако, по его словам, позиции сторон необходимо постоянно согласовывать, и таким образом выполнение этого плана в как можно более быстром темпе пока не происходит.

А.ДЕЩИЦА заверил, что украинская сторона не отходит от этого плана и пытается найти максимально возможные подходы и согласовать их с другими участниками переговоров.

А.ДЕЩИЦА также отметил, что пока еще украинская сторона не почувствовала очень сильного влияния на ход переговоров в связи с введением в марте Украиной более жестких таможенных правил на украинско-молдавской границе, в частности, на Приднестровском участке.

Как сообщал УНИАН, 12 июля Верховная Рада Приднестровья приняла решение провести 17 сентября в Приднестровье общенародный референдум, на который будут вынесены вопросы о независимости, а также о возможном присоединении непризнанной республики к России или Молдове.

Депутаты единогласно проголосовали за включение в бюллетнь для голосования на референдуме двух вопросов: "О сохранении курса на международное признание Приднестровья и дальнейшее его свободное присоединение к России" и "Об отказе от независимости Приднестровья и его вхождении в состав Молдовы».

30 августа заместитель министра иностранных дел Украины, Специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ сообщил, что Украина не будет направлять официальных наблюдателей в Приднестровский регион Республики Молдова во время проведения так называемого „референдума”, поскольку, как ОБСЕ и ЕС, занимают позицию о нелегитимности его результатов. Об этом он заявил, что во время встречи со Специальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам отношений со странами СНГ, Послом по особым поручениям Валерием КЕНЯЙКИНЫМ и Послом по особым поручениям МИД РФ Валерием НЕСТЕРУШКИНЫМ.