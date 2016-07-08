Парламент Польши одобрил исправленную версию закона о реформе конституционного суда

Власти страны рассчитывают, что новая версия закона удовлетворит западных партнеров Польши, которые ранее подвергли реформу суда жесткой критике, передает Русская служба Би-Би-Си.

В то же время представители оппозиции заявляют, что и новая форма документа дает правительству слишком большое влияние на конституционный суд.

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Реформа конституционного суда была принята польскими властями в конце прошлого года. Согласно новым правилам, для вынесения решения за него должны проголосовать две трети из всех судей. При этом как минимум 13 судей должны присутствовать на заседании.

Кроме того, реформа наделяет парламент правом отстранять судей конституционного суда от должностей, а президента и минюст - правом жаловаться на судей, одновременно лишая суд права признавать президента страны неспособным исполнять свои обязанности.

1 июня Еврокомиссия выпустила формальное предупреждение в адрес властей Польши, заявив, что реформа национального конституционного суда представляет собой "систематическую угрозу" верховенству права в стране.

Согласно исправленной версии документа, для вынесения решения будет необходимо простое большинство голосов судей и присутствие 11 судей на заседании.