Брат Качиньского: то, что делается сейчас в Польше, – это большой стыд

Глава самой большой в Польше оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав КАЧИНЬСКИЙ назвал «политическим» рапорт Агентства внутренней безопасности (ABW), который указывает на организацию обстрела кортежа президентов Грузии и Польши в воскресенье, 23 ноября, грузинскими спецслужбами. Об этом он заявил журналистам в среду, 26 ноября.

Я.КАЧИНСКИЙ, который является братом-близнецом польского президента Леха КАЧИНЬСКОГО, сказал, что ABW не имела оснований, чтобы за один день подготовить рапорт с таким содержанием.

«Это политическое решение», - заявил он.

Я.КАЧИНЬСКИЙ выразил сожаление, что инсинуации на тему инсценировки обстрела кортежа президентов начались с момента появления информации об инциденте.

«То, что делается сейчас в Польше, – это большой стыд», - сказал он.

Руководитель PiS, который возглавлял польское правительство с июля 2006 по ноябрь 2007 года, выразил мнение, что такая ситуация является следствием деятельности мощного российского лобби в стране.

Он также подчеркнул необходимость отстаивать независимость Польши, обретенную благодаря свержению коммунистического режима в стране в 1989 году, отметив, что независимость Грузии также в польских интересах.

«Есть связь между независимостью Польши и Грузии, и только полный идиот этой связи не видит», - сказал Я.КАЧИНЬСКИЙ.

В среду, 26 ноября, польская ежедневная газета Dziennik написала, что рапорт ABW подготовленный и отправленный 16 высшим лицам Польши в понедельник, 24 ноября, свидетельствует, что инцидент с обстрелом президентского кортежа 23 ноября был, «вероятнее всего, провокацией грузинских спецслужб».

Эту версию, согласно рапорту, подтверждает спокойная реакция грузинского президента Михаила СААКАШВИЛИ и его охранников в момент выстрелов, отсутствие польских охранников возле Л.КАЧИНЬСКОГО в момент инцидента, а также неожиданное присутствие журналистов во главе президентского кортежа.

Кроме этого, пишет газета, М.СААКАШВИЛИ благодаря инциденту смог отвлечь внимание от внутренних проблем, в частности, воскресных антиправительственных протестов в Тбилиси и проведения его бывшим соратником Нино БУРДЖАНАДЗЕ съезда новой оппозиционной партии.

ABW в своем рапорте, по данным авторов статьи, однозначно не утверждает, что инцидент спровоцировали грузины, но приводит больше доказательств такой возможности, чем других вариантов.

В среду виновными в инциденте назвали грузинов вице-глава польского правительства Гжегож СХЕТИНА, председатель политического кабинета премьера Славомир НОВАК и, по данным информагентства ИТАР-ТАСС, сам глава польского правительства Дональд ТУСК.

Необычно мягко прокомментировал инцидент министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ, который остро конфликтует с президентом с момента, когда занял министерскую должность.

«Намерение было неплохим, но выполнение - безнадежным», - сказал он, добавив, что президентам стоило проинформировать представителей делегаций и журналистов о своем намерении посетить зону конфликта.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября Д.ТУСК, который проиграл Леху КАЧИНЬСКОМУ президентские выборы в 2005 году, поручил спецслужбам подготовить рапорт об инциденте с кортежем польского и грузинского президентов в Ахалгори 23 ноября.

По данным вице-премьера Г.СХЕТИНЫ, готовый рапорт должен был быть передан Д.ТУСКУ 26 ноября.

Варшавская прокуратура также начала предварительное расследование по этому делу.

Агентство внутренней безопасности ABW входит в структуру правительства Польши, которое с ноября 2007 года контролирует либеральная партия «Гражданская платформа» во главе с премьером Д.ТУСКОМ.

«Гражданская платформа» выиграла внеочередные парламентские выборы осенью прошлого года, в результате чего партия «Право и справедливость» утратила контроль над правительством и перешла в оппозицию.