На Кубе открыли доступ к могиле Фиделя Кастро (фоторепортаж)

Подойти к месту, где покоится легендарный революционер, можно буквально на минуту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник с местного телевидения.

Читайте такжеМитинг памяти Фиделя Кастро на Кубе собрал около миллиона человек

Могила Кастро представляет собой круглый камень серого цвета, на котором прикреплена темно-зеленая табличка с его именем. Вокруг места захоронения команданте, расположенного рядом с мемориалом участникам штурма казарм Монкада в 1953 году, выставлен почетный караул.

Представители кубинской власти ранее предупредили журналистов, что доступ на кладбище будет открыто только после того, как с Кастро попрощаются его родственники и близкие. Трансляции церемонии на государственном телевидении не было.

Похорон исторического лидера Кубинской революции завершился сегодня в Сантьяго-де-Куба. Команданте нашел последний приют на кладбище Санта-Ифигения, рядом с мавзолеем национального героя страны Хосе Марти.

Фидель Кастро умер 25 ноября на 91-м году жизни. С 26 ноября в стране было объявлено девятидневную траур.

С 30 ноября кортеж с прахом команданте прошел путь более чем в тысячу километров по 13 из 15 провинций страны. Процессия повторила - в обратном направлении - маршрут "Каравана свободы", которым в январе 1959 года повстанческая армия во главе с легендарным команданте совершала победное шествие после свержения диктатуры Фульхенсио Батисты.