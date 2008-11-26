Генсек ОДКБ: «старшие братья» накачали Грузию огромным количеством оружия

Даже 50% реального бюджета Грузии не хватило бы для оплаты поставленного этой стране оружия.

Об этом в интервью УНИАН заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай БОРДЮЖА.

«Оружие кто продал, а кто подарил… В этом нужно разбираться. Разве Грузия с ее экономикой имеет средства для закупки такого количества оружия? Я знаю, сколько это стоит и думаю, что даже 50% реального бюджета Грузии не хватило бы для того, чтобы заплатить за это оружие. Я имею в виду реальные суммы, а не то, что Тбилиси дают «старшие братья», - сказал он.

По его мнению, Украина в этом процессе играла роль исполнителя.

В тоже время Н.БОРДЮЖА подчеркнул, что оружие Грузии поставляла не только Украина.

«Многократно в российской прессе давался список тех государств, которые поставляли технику в Грузию. Там фигурировала Украина, но, кроме нее, там фигурировало огромное количество натовских стран. Было расписано, сколько самолетов, сколько танков, сколько артиллерийских систем передано ими Грузии», - сказал он.

Н.БОРДЮЖА убежден, что конфликт в Южной Осетии был спровоцирован, и для этого Грузию сначала «накачали огромным количеством оружия».

По его словам, Грузия получила столько оружия, что у нее не было личного состава для эксплуатации этой техники.