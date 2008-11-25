В экономике США видны признаки улучшения

Экономика США демонстрирует признаки улучшения ситуации, заявил председатель группы экономических советников при президенте США Эдвард Лазир (Edward Lazear).

"Имеется ряд признаков очень небольшого улучшения", - заявил он.

По словам главы группы экономических советников Джорджа Буша, улучшения видны в первую очередь на рынке кредитов. "Мы видим, что ставки (кредитования) двигаются в правильном направлении и что объемы межбанковских кредитов выросли", - сказал Лазир.

При этом он признал, что ситуация в целом остается все еще непростой.

"Люди по-прежнему встревожены тем, что рынки кредитов еще не вернулись туда, где мы хотели бы их видеть, и тот уровень уверенности, который нам необходим, еще не достигнут", - отметил глава группы экономических советников.

Лазир заявил также, что администрация Буша не считает значительной новостью объявленные в вторник министерством торговли США данные о том, что спад в американской экономике в третьем квартале т.г. оказался глубже, чем считалось до сих пор, и что падение ВВП США составило 0,5%, а не 0,3%, как сообщалось ранее.

"Я не думаю, что в уточненных данных есть значительная новость", - сказал советник президента США.

РИА “Новости”