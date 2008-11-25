В экономике США видны признаки улучшения
Версия администрации Буша
Экономика США демонстрирует признаки улучшения ситуации, заявил председатель группы экономических советников при президенте США Эдвард Лазир (Edward Lazear).
"Имеется ряд признаков очень небольшого улучшения", - заявил он.
По словам главы группы экономических советников Джорджа Буша, улучшения видны в первую очередь на рынке кредитов. "Мы видим, что ставки (кредитования) двигаются в правильном направлении и что объемы межбанковских кредитов выросли", - сказал Лазир.
При этом он признал, что ситуация в целом остается все еще непростой.
"Люди по-прежнему встревожены тем, что рынки кредитов еще не вернулись туда, где мы хотели бы их видеть, и тот уровень уверенности, который нам необходим, еще не достигнут", - отметил глава группы экономических советников.
Лазир заявил также, что администрация Буша не считает значительной новостью объявленные в вторник министерством торговли США данные о том, что спад в американской экономике в третьем квартале т.г. оказался глубже, чем считалось до сих пор, и что падение ВВП США составило 0,5%, а не 0,3%, как сообщалось ранее.
"Я не думаю, что в уточненных данных есть значительная новость", - сказал советник президента США.