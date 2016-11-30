В ООН усилили санкции против Северной Кореи

Как говорится на сайте Постоянного представительства Украины при ООН, за соответствующую резолюцию проголосовали все пятнадцать членов Совета. Украина стала одним из соавторов документа.

По данным украинских дипломатов, «уже существующие санкции против КНДР были дополнены такими новыми элементами: расширение санкционного списка физических и юридических лиц; подготовка в течение 15 дней нового списка обычных вооружений, которые будут подпадать под запрет для передачи в КНДР; приостановка сотрудничества в научно-технической сфере; усиление ограничений и запретов на регистрацию, страхование, сертификацию и другие виды услуг для морских и воздушных судов КНДР».

Кроме того, Совбез ООН поддержал проведение проверок багажа физических лиц и ужесточение ограничений в отношении перемещения официальных лиц КНДР; осуществление проверок груза, транспортируемого из КНДР железнодорожным сообщением или автомагистралями; введение ограничений и системы контроля над экспортом угля КНДР и усиление ограничений в банковско-финансовой сфере.

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"Как непостоянный член Совета безопасности ООН Украина исходит из необходимости обеспечения выполнения ранее принятых решений Совета в отношении КНДР, а также недопустимости нарушений режима нераспространения оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Совет безопасности ООН решительно осудил запуск баллистических ракет Северной Кореей.

Члены Совета безопасности отметили, что с апреля Северная Корея произвела ряд запусков ракет, полностью проигнорировав призывы Совбеза. В частности, они напомнили о запусках 15 апреля, 23 апреля, 27 апреля, 28 апреля, 31 мая, 21 июня, 19 июля, 18 июля, 2 августа и 23 августа.

Совет безопасности ООН выразил сожаление, что вместо того, чтобы удовлетворять потребности своих граждан, Северная Корея направляет ресурсы на разработку баллистических ракет.

В своей последней резолюции по КНДР (2270), которая была принята 2 марта 2016 года, Совет безопасности ООН ужесточил и расширил санкции в отношении Пхеньяна в ответ на его ракетно-ядерные испытания в январе-феврале этого года. Члены Совбеза запретили экспорт в КНДР угля, железной руды, золота, титана, ванадия и других ценных металлов, а также поставки в страну авиационного топлива. Резолюция расширяет сферу охвата оружейного эмбарго и вводит запрет на открытие отделений банков Северной Кореи за рубежом.