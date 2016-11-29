В Черногории парламент утвердил новое прозападное правительство

Как пишет Радио Свобода, Маркович - бывший руководитель разведки страны и близкий союзник давнего прежнего черногорского руководителя Мила Джукановича, а также его заместитель во главе правящей Демократической партии социалистов.

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Выступая перед утверждением в парламенте, 58-летний Маркович пообещал, что его правительство до конца 2017 года завершит процесс вступления Черногории в НАТО.

Депутаты от оппозиционных партий, которых объединяет антизападная и преимущественно пророссийское или просербское направления, не принимали участия в заседании парламента.

Джуканович, который управлял Черногорией на должностях президента или премьер-министра в течение 25 лет, после парламентских выборов в середине октября объявил об отставке с должности главы правительства.