Бывший аргентинский чиновник застрелился перед телекамерами

Бывший высокопоставленный аргентинский чиновник, обвиняемый в пытках и похищениях людей во время правления в стране военной хунты, покончил жизнь самоубийством перед телевизионными камерами, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на АР.

Марио Феррейра (Mario Ferreyra), который занимал пост начальника полиции Аргентины во время военной диктатуры 1976-1983 годов, застрелился в пятницу после того, как дал интервью кабельному телеканалу Cronica, но камеры еще не были выключены.

Известно, что когда 63-летний Феррейра совершил самоубийство, в его дом уже зашли представители властей, чтобы арестовать бывшего чиновника по обвинениям в исчезновении, пытках и убийствах диссидентов.

Во время шестилетнего правления военной хунты в Аргентине тысячи людей пропадали без вести за предположительные связи с диссидентами. По официальным данным, около 13 тысяч человек исчезли в те годы, однако правозащитные организации считают, что жертвами "грязной войны" стали 30 тысяч человек.

Главными оппонентами аргентинской хунты были левые политики и сторонники перонистской партии, правившей в стране с 1940-х годов и проводившей национал-популистскую политику. Многие из тех, кто пытался противостоять военным, просто исчезли. Сотрудники спецслужб похищали своих противников и сбрасывали их с самолетов и вертолетов в море. Останки людей, с которыми было покончено таким образом, так и не были найдены.