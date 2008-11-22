США: российские войска фактически напали на другую страну

США сомневаются в нормализации отношений между НАТО и РФ в ближайшее время в связи с событиями вокруг Грузии и Южной Осетии, несмотря на попытки Европейского Союза (ЕС) возобновить переговоры с Москвой о его партнерстве.

"Для нас трудно взаимодействовать с Россией на прежнем уровне после того, как российские войска фактически напали на другую страну", - заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэниэл Фрид, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters.

При этом он отметил "скромный прогресс" в переговорах между Москвой и НАТО и утверждал, что российская сторона не выполняет в полной мере обязательства по прекращению огня. Д.Фрид усомнился также в том, что наблюдатели от ЕС, призванные контролировать соблюдение сторонами договоренностей, получили полный доступ на территорию Южной Осетии.