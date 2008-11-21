Лукашенко разрешил печатать оппозиционные газеты

Белорусские власти после требований Евросоюза разрешили оппозиционным газетам "Народная воля" и "Белорусская нива" печататься в стране. Об этом сообщило минское бюро Reuters. Раньше эти газеты печатались за пределами Белоруссии.

Главный редактор "Народной воли" Иосиф Середич в беседе с агентством пояснил, что с 2005 года власти запретили печать и распространение через государственные "Белсоюзпечать" и "Белпочту" большинства независимых печатных СМИ, которые в итоге фактически прекратили существование, либо стали распространяться нелегально.

ЕС, с которым Белоруссия с недавних пор стремится наладить отношения, требует снять ограничения для прессы.

"Мы провели переговоры с "Белсоюзпечатью", с типографией и "Белпочтой", и все структуры откликнулись на наши просьбы... с радостью, хотя все эти годы наши обращения отвергались просто с порога", - рассказал Середич и добавил: "Сегодня меня там принимали просто с распростертыми руками". По словам главреда "Народной воли", газета появится в свободной продаже уже на следующей неделе и, возможно, начнет печататься в Белоруссии с 1 декабря. Сейчас тираж газеты составляет 30 тысяч экземпляров.

ЕС, а также США, неоднократно вводили экономические санкции против белорусских властей (например, арестовывали правительственные счета), мотивируя это тем, что президент Лукашенко установил в республике недемократический режим, и власти постоянно нарушают права и свободы граждан, в том числе и свободу слова.

Лента.ру