Хиллари Клинтон согласилась стать госсекретарем США

Хиллари Клинтон согласилась оставить Сенат и занять пост госсекретаря США в администрации нового президента страны Барака Обамы. Об этом газете The New York Times сообщили два источника в окружении сенатора, которые настаивали на анонимности. Такое решение Клинтон приняла после дополнительных консультаций с избранным президентом.

Лента.ру