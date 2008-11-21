Хиллари Клинтон согласилась стать госсекретарем США

22:50, 21 ноября 2008
Мир
1225 0

Сообщение неофициальное

Хиллари Клинтон согласилась оставить Сенат и занять пост госсекретаря США в администрации нового президента страны Барака Обамы. Об этом газете The New York Times сообщили два источника в окружении сенатора, которые настаивали на анонимности. Такое решение Клинтон приняла после дополнительных консультаций с избранным президентом.

Лента.ру

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter