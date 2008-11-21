Хиллари Клинтон согласилась стать госсекретарем США
22:50, 21 ноября 2008Мир
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Сообщение неофициальное
Хиллари Клинтон согласилась оставить Сенат и занять пост госсекретаря США в администрации нового президента страны Барака Обамы. Об этом газете The New York Times сообщили два источника в окружении сенатора, которые настаивали на анонимности. Такое решение Клинтон приняла после дополнительных консультаций с избранным президентом.
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