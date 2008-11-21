Китайского журналиста посадили за нападки на компартию

Китайский писатель и журналист Чэнь Даоцзюнь был приговорен к трем годам тюремного заключения по обвинению в попытке подорвать государственный строй. Суд увидел нападки на коммунистическую партию в трех статьях Чена Даоцзюня, представленных в качестве доказательств вины журналиста, сообщает Associated Press.

Чэнь Даоцзюнь был арестован 9 мая 2008 года, спустя несколько дней после того, как он принял участие в акции протеста против строительства электростанции и нефтеперерабатывающего завода в Пенчжоу. По данным местных правозащитников, журналист также поддерживал протесты жителей Тибета.

Для того, чтобы признать журналиста виновным, суду понадобились всего полчаса. Адвокат Чэня Даоцзюня тщетно пытался убедить суд в том, что журналист всего лишь критиковал компартию, а не призывал к ее свержению.

Лента.ру