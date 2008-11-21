Единая Арктическая политика Евросоюза ставит три цели

Европейская комиссия предлагает создать единую Арктическую политику.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщили на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР и комиссар по вопросам рыболовства и морских дел Джо БОРГ.

“Арктика является одним из основных компонентов экосистемы Земли. При этом климатические изменения здесь более заметны, чем в любом другом регионе Земли”, - заявила Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

“Мы не можем оставаться спокойными перед тревожными сигналами для Арктики, связанными с использованием ее ресурсов”, - добавил Дж.БОРГ.

Комиссары сообщили, что одобренное сегодня Еврокомиссией коммюнике к Европарламенту и Совету ЕС “Европейский Союз и Арктический регион” определяет три основные политические цели: защита Арктического региона и его населения, содействие стабильному использованию его ресурсов, содействие усилению многостороннего управления Арктикой.

Еврокомиссия отмечает, что в состав Евросоюза входят три арктических страны, кроме того, еще две страны – Норвегия и Исландия – входят в Европейскую экономическую зону. Еврокомиссия также отмечает необходимость развивать сотрудничество для улучшения защиты Арктики со стратегическими партнерами – ЕС, США и Канадой.

“Мы понимаем, что эксплуатация природных ресурсов уже происходит в некоторых местах и может быть выгодной, но, учитывая экологическую уязвимость, такая эксплуатация должна быть стабильной и с очень высокими экологическими стандартами”, - отметила по этому поводу комиссар ЕС Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Комиссар также подчеркнула то, что Еврокомиссия выступает исключительно за мирное решение всех возможных проблем, связанных с использованием ресурсов Арктики.