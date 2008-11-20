В России будет создана федеральная база ДНК-информации

Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон "О государственной геномной регистрации в РФ".

Как передает собственный корреспондент УНИАН, за закон единогласно проголосовали 19 ноября 398 депутатов.

В частности, документ направлен на установление правовых основ превентивного получения, хранения и использования для идентификации личности человека геномной информации (анализ ДНК) отдельных категорий граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих или временно пребывающих на территории России.

По мнению авторов документа, это повысит "эффективность борьбы с преступностью, в том числе с терроризмом и экстремизмом".

В частности, закон предусматривает формирование федеральной базы данных ДНК-информации "по неопознанным трупам, неустановленным лицам, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий".

В базу войдут данные осужденных и отбывающих наказание за совершение тяжких, особо тяжких и сексуальных преступлений.

Право на использование информации такой базы предоставляется судам, органам предварительного следствия, дознания и органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Законом определен порядок получения и уничтожения геномной информации после идентификации личности или, если этого не произошло, по истечении 70 лет хранения.