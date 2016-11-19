Франция призвала коалицию против ИГ взять Ракку в окружение

Об этом заявил в пятницу, 18 ноября, спикер французского правительства Стефан ле Фоль, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

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По его словам, окружение города, которое он назвал "стратегической целью", является необходимым для того, чтобы предотвратить бегство джихадистов в Ракки из города Мосул на севере Ирака.

"Наступление пока не происходит, но силы там дислоцированы для окружения Ракки и предотвращения возможного перемещения джихадистов между Раккой и Мосулом", - заявил ле Фоль.