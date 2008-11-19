Италия вводит ограничения на въезд трудовых иммигрантов

Министр по делам труда и благосостояния Италии Маурицио САККОНИ объявил о вводе ограничений на въезд иммигрантов, приезжающих в страну для трудоустройства.

Строгие ограничения вводятся на въезд в Италию строительных и промышленных рабочих.

Исключением из правил будут домработницы и сиделки, однако на их въезд в страну будет введен определенный лимит. Предпочтение будут отдавать тем, у кого на руках будет контракт на работу по уходу за людьми с ограниченными возможностями или за престарелыми, сообщает NEWSru cо ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Ограничен будет въезд и тех, кто приезжает в Италию на сезонные работы, такие как сбор урожая, или по временным контрактам для работы в сфере туризма.

По словам министра по делам труда и благосостояния, нормы, регулирующие трудовую иммиграцию, и разрешенные лимиты на въезд иностранцев будет определять он и глава МВД Роберто МАРОНИ.

М.САККОНИ отметил, что ограничение притока рабочей силы из-за рубежа необходимо для того, чтобы избежать безработицы в Италии, поскольку вновь приезжающие иностранцы являются "конкурентами" в борьбе за рабочие места не только для итальянцев, но и для иммигрантов, давно обосновавшихся в Италии.

Министр считает, что необходимо ограничить въезд новых иммигрантов, не имеющих возможности длительного трудоустройства.