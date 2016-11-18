В Йеллоустоуне мужчина растворился в кислотной воде термального источника

Молодой человек погиб июне этого года, однако подробности стали известны лишь сейчас. Местные власти опубликовали окончательный отчет об инциденте по запросу местного телевидения, сообщает Русская служба ВВС.

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По данным властей, 7 июня молодой человек со своей сестрой Сейбл сошли с деревянного настила, специально сооруженного в гейзерном бассейне Норрис, чтобы искупаться в термальных источниках, несмотря на расставленные там предупреждающие знаки об их опасности.

Девушка снимала на мобильный телефон, как ее брат попытался попробовать воду. Но он поскользнулся и упал в кипящий источник.

Позже спасатели обнаружили его тело в воде, но оставили попытки достать его из-за наступления темноты, потенциальной опасности для них самих и надвигающейся грозы. Однако на следующий день останков мужчины обнаружить уже не удалось.

Заместителя руководителя группы рейнджеров Лоран Вересс считает, что, скорее всего, за ночь тело полностью растворилось в очень горячей воде с высокой концентрацией кислоты.

Инцидент произошел на краю Йеллоустонской кальдеры, которую также называют "супервулканом" - его извержение потенциально может привести к кардинальному изменению климата на планете.

Йеллоустонский национальный парк был открыт в 1872 году. Он расположен на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо.