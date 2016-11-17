Не менее пяти человек погибли при пожаре в столице Перу

Возгорание началось в недавно отремонтированном кинозале Ларкомар-молла, где на пресс-показ собрались местные журналисты, передает Русская служба Би-Би-Си.

Причины возгорания на данный момент неизвестны.

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Посольство Британии, расположенное напротив торгового центра, временно прекратило работу.

Ларкомар-холл управляется чилийской компанией Parque Arauco.

На этой неделе на время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит с 17 по 20 ноября, в отеле напротив молла должен разместиться президент США Барак Обама, однако в данный момент неизвестно, будет ли уходящий глава государства менять место пребывания в Лиме.