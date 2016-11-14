Соперница пророссийского кандидата в президенты Молдовы оспорит результаты выборов в суде

Соответствующее заявление опубликовано на странице Санду в Facebook.

По ее словам, выборы не были свободными и честными, и их результаты будут оспорены, в том числе в Конституционном суде.

"Мы используем все законные рычаги для прояснения каждому инциденту и будем требовать рассмотрения каждой индивидуальной жалобы. Конституционному суду будут предоставлены доказательства нарушений, совершенных во время электорального процесса", - заявила она.

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Санду также повторила свой призыв об отставке главы МИД Андрея Галбура и главы ЦИК Алины Руссу.

Свое заявление Санду сделала на фоне развертывания протестов в Кишиневе с требованием третьего тура выборов и отставки Центральной избирательной комиссии. Они обвиняют власти в подтасовке результатов голосования и требуют отставки ЦИК.

Напомним, по результатам подсчета всех голосов на выборах президента Молдовы, победу одержал пророссийский кандидат, лидер Социалистической партии Игорь Додон.