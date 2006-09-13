Парламент Эстонии отклонил закон о статусе ”борцов за освобождение Эстонии”

Парламент Эстонии снова отклонил вынесенный на первое чтение законопроект "О вооруженной борьбе граждан Эстонии против военной оккупации со стороны Советского союза".

Подготовленный оппозиционными партиями Союз отечества и "Республика" законопроект предлагает признать "правомочную вооруженную борьбу против агрессии СССР и последующей незаконной оккупации "борьбой за освобождение Эстонии", а участвовавших в ней граждан Эстонии, в том числе лиц, воевавших в составе частей гитлеровской армии и "лесных братьев" - "борцами за освобождение Эстонии".

Представлявший законопроект депутат от Союза отечества Тривими Веллисте отметил в своем выступлении, что "эстонцы, воевавшие за Эстонию в германской армии и после войны в эстонских лесах, желают получить признание, которое могло бы морально компенсировать ущерб, нанесенный в годы советской оккупации: тюремное заключение, унижения, лишение собственности, ограничения в получении жилья, должности и образования".

Во вторник парламент провел первое чтение альтернативного законопроекта "О борьбе граждан Эстонии за восстановление независимости Эстонской Республики", представленного правительством. Согласно этому документу, "эстонские граждане, оказывавшие сопротивление оккупации Эстонии Советским Союзом и Германией, борясь за восстановление независимости Эстонии, признаются борцами за свободу".

По правительственному законопроекту, под понятие "борцы за свободу" не подпадают бывшие бойцы советских истребительных батальонов, ветераны Эстонского стрелкового корпуса, воевавшие против фашистов в составе Красной армии, и бывшие легионеры Waffen-SS.

РИА "Новости"